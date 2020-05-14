Россиянин трижды обокрал один дом и пожалел

Курганской области полицейские задержали 45-летнего ранее не судимого мужчину, подозреваемого в совершении серии краж. Россиянин, предположительно, неоднократно проникал в один и тот же частный дом и выносил оттуда ценные вещи. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник знал, что в соседнем доме постоянно никто не проживает. В конце марта ночью он взломал замок входной двери и таким образом незаконно попал внутрь. Далее в течение месяца он трижды приходил в дом и постепенно выносил оттуда вещи. Мужчине удалось украсть, в частности, цифровую телевизионную приставку, электронасос, утюг, изделия из цветного и черного металла.

Похищенное подозреваемый немедленно сбывал местным жителям. Попался он, когда, обнаружив пропажу имущества, проживающая в Кургане хозяйка дома обратилась за помощью в полицию. По факту краж возбуждено уголовное дело, соседу пострадавшей грозит шестилетний тюремный срок. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее, в апреле, сообщалось, что более 80 процентов россиян ожидают в ближайшем будущем роста уровня преступности в стране из-за сложившейся социально-экономической ситуации. 84 процента опасаются бума квартирных краж, 70 процентов задумывались о приобретении средств самообороны или оружия.