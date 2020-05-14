Подпольное оружие изготавливали под Томском

Все новости на карте

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона.

В ходе проведения мероприятий были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие — пять пистолеты «ТТ», «ПМ», револьвер «Наган», автомат «АКМ», «СКС», а также боеприпасы различного калибра.

«Исследование признало данное огнестрельное оружие боевым», — говорится в сообщении УФСБ.

В отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».