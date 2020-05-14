В Красноярском крае 13-го мая примерно в 10 часов утра по местному времени начался лесной пожар. Общая площадь возгорания составила около 40 гектаров. На данный момент пожар удалось локализовать. По предварительным данным причиной возгорания является возгорание сухой растительности. Для тушения пожара ГУ МЧС России по Красноярскому краю было задействовано 39 человек и 10 единиц спецтехники, в том числе 2 военных вертолета Ми-8, которые попали на видео. Всего на территорию возгорания было сброшено около 85 тонн воды. На тушение пожара у сотрудников МЧС ушли примерно 1 сутки.
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
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