В Ставропольском крае у нескольких пенсионных фондов начали собираться толпы людей, чтобы получить президентские пособия на несовершеннолетних детей. По большей части собравшимися у зданий госучреждений были цыгане. По традиции в их семьях обычно много детей. Вот и пришли получать обещанные выплаты. При этом социальную дистанцию и правила личной защиты почти никто не соблюдал. Маски и перчатки были у единиц. А в очередях возле пенсионных фондов скапливались десятки людей. Сотрудники полиции пытались разгонять образовавшиеся очереди, угрожая штрафами за нарушение режима самоизоляции. Но попытки оказались безуспешными.
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
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