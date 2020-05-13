Россиянка вылечилась от COVID и покончила с собой

Ставропольском крае пожилая женщина, излечившаяся от коронавирусной инфекции, покончила с собой в больнице. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, женщина «уже готовилась к выписке, но, по информации от руководства медучреждения, покончила с собой из-за семейных неурядиц». Сейчас ведется следствие, в больнице пройдет служебная проверка. Владимиров заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

«Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно», — заключил он.

14 февраля сообщалось о пациенте, который покончил с собой, взорвавшись в психиатрической больнице Ставрополя. Он сам погиб, других пострадавших не было. По версии следствия, это был мужчина, доставленный родственниками в тяжелом состоянии — ранее он неоднократно пытался совершить суицид. Пациент скончался в приемном покое больницы от полученных травм.