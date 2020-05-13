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Россиянка вылечилась от коронавируса и покончила с собой в больнице 

Lenta.ru 42 минуты назад
Россиянка вылечилась от COVID и покончила с собой
Фото: РИА Новости
В Ставропольском крае пожилая женщина, излечившаяся от коронавирусной инфекции, покончила с собой в больнице. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
По его словам, женщина «уже готовилась к выписке, но, по информации от руководства медучреждения, покончила с собой из-за семейных неурядиц». Сейчас ведется следствие, в больнице пройдет служебная проверка. Владимиров заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
«Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда нужно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно», — заключил он.
14 февраля сообщалось о пациенте, который покончил с собой, взорвавшись в психиатрической больнице Ставрополя. Он сам погиб, других пострадавших не было. По версии следствия, это был мужчина, доставленный родственниками в тяжелом состоянии — ранее он неоднократно пытался совершить суицид. Пациент скончался в приемном покое больницы от полученных травм.
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Происшествия , Ставропольский Край
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