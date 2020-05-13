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В Петербурге драка из-за парковки закончилась стрельбой 

Экспресс газета 1 час назад
В Петербурге драка из-за парковки закончилась стрельбой
Фото: globallookpress.com
Инцидент произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Вечером 12 мая к одному из домов на Омской улице подъехала иномарка. Из нее вышла девушка и пошла прочь от машины, оставив за рулем своего спутника, что зафиксировали камеры наблюдения.
Через короткий промежуток времени к автомобилю приблизился неизвестный в черной куртке и светлых брюках. Уверенным жестом он распахнул пассажирскую дверь и, по всей видимости, начал грубо разговаривать с водителем. Едва последний вышел на улицу, между мужчинами началась драка. Видео происшествия оказалось в распоряжении Пятого канала.
В ходе потасовки владелец авто достал пистолет и стал угрожать оппоненту. Увидев в оружие, инициатор конфликта поспешил удалиться. Как уверяют очевидцы, стрельба все же началась — однако на камерах наблюдения этот факт не заметен.
Как сообщалось, инцидент произошел из-за девушки. Издание peterburg2.ru отмечает, что причина конфликта — парковка, а также пишет, что пуля попала пострадавшему мужчине в глаз. По делу проводится проверка.
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Комментарии
Происшествия , Санкт-Петербург
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