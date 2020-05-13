В Коми подтоплено почти 180 домовладений 

Паводки подтопили 179 домовладений в Республике Коми , эвакуированы 38 человек, включая девять детей. Наиболее сложная обстановка складывается в Усть-Куломском районе, куда в среду выехала аэромобильная группировка Главного управления МЧС РФ по региону, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Всего в Коми подтоплено 179 домовладений. Отселено 38 человек, в том числе девять детей. Из них 17 человек остаются в пункте временного размещения в городе Ухте", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, всего в зоне подтопления оказалось более 400 жителей, отрезаны от большой земли около 30 тыс. жителей.

"До запуска летней навигации и установки понтонных мостов остаются отрезанными 188 населенных пунктов, где проживает около 30 тыс. человек. Они обеспечены всем необходимым, там заранее был сформирован необходимый запас продовольствия, топлива и медикаментов", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Режим ЧС продолжает действовать в Усть-Куломском районе, где складывается наиболее сложная обстановка, в зоне подтопления оказались села Усть-Нем и Пожег. Для оказания помощи населению в среду в район выехала аэромобильная группировка и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях в составе 30 человек. Всего на месте работают 58 человек, у них в распоряжении 13 единиц техники, включая пять плавательных средств. Врио начальника ГУ МЧС по региону Олег Нецкий на месте руководит работами по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи, в том числе психологической, людям, оказавшимся в зоне подтопления.

Вода продолжает подтапливать окрестности Сыктывкара. По информации пресс-службы администрации города, в зоне подтопления 47 домов и 11 дворовых территорий. Часть домов жители используют в качестве дач и постоянно не проживают. В городе Ухте обстановка стабилизируется, планируется снятие режима ЧС, сообщили в ГУ МЧС.