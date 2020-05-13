Главу Одесской таможни задержали по обвинению в коррупции 

СБУ также проводит обыски на Одесской таможне. Планируется еще несколько задержаний обвиняемых, однако ведомство не уточняет информацию о других фигурантах дела.

По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, дело связано с «масштабной коррупционной схемой».

Грибанов был назначен на пост главы Одесской таможни в марте 2020 года по итогам проведения открытого конкурса. Глава Одесской таможни имеет профильное образование Академии таможенной службы Украины, опыт работы на таможне и в бизнесе.