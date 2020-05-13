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Главу Одесской таможни задержали по обвинению в коррупции 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Главу Одесской таможни задержали по обвинению в коррупции
Фото: телеграм-канал Игоря Мосийчука
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала за взятку начальника Одесской таможни Михаила Грибанова. Об этом сообщает «112 Украина».
СБУ также проводит обыски на Одесской таможне. Планируется еще несколько задержаний обвиняемых, однако ведомство не уточняет информацию о других фигурантах дела.
По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, дело связано с «масштабной коррупционной схемой».
Грибанов был назначен на пост главы Одесской таможни в марте 2020 года по итогам проведения открытого конкурса. Глава Одесской таможни имеет профильное образование Академии таможенной службы Украины, опыт работы на таможне и в бизнесе.
Ранее правительство Украины на внеочередном заседании уволило председателя государственной налоговой службы Сергея Верланова и главного таможенника страны Максима Нефедова. Верховная Рада в то же время проголосовала за создание специальной следственной комиссии по расследованию фактов, связанных с вероятными хищениями в украинской налоговой и таможенной службах. Верховная Рада в то же время проголосовала за создание специальной следственной комиссии по расследованию фактов, связанных с вероятными хищениями в украинской налоговой и таможенной службах.
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Происшествия , Максим Нефедов , Федеральная налоговая служба , СБУ , Правительство Украины , Федеральная таможенная служба , Верховная Рада
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