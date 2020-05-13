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В российском городе собака пронесла человеческую голову по двору 

Lenta.ru 42 минуты назад
В российском городе собака пронесла человеческую голову
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В военном поселке Лупче-Савино-2 Мурманской области собака в зубах пронесла по двору жилого дома человеческую голову. Животное заметил местный житель, сообщает издание «Комсомольская правда».
Погибший мужчина ушел из дома 7 мая после ссоры с женой и пропал. Она заявила об исчезновении супруга вечером того же дня. Поисками мужчины занялся отряд «МурманСпас». 13 мая житель поселка во время прогулки во дворе дома увидел, как на встречу ему в сторону детской площадки бежит собака с головой пропавшего. Сельчанин вызвал полицию.
В управлении Следственного комитета изданию пояснили, что туловище погибшего мужчины нашил в лесополосе. На его теле обнаружено множество рваных ран, указывающих на укусу животных. Рядом с телом нашил собачьи следы. Механизм получения ран и причина смерти устанавливаются.
Ранее в городке Нефтяников города Омска местные жители нашли тело пенсионера, лицо которого было до костей обглодано дикими животными. Тело обнаружили 4 февраля местные охотники — отец и сын. В ходе осмотра выяснилось, что погибший — 73-летний пенсионер, который пропал из дома-интерната 15 ноября 2019 года.
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Происшествия , СКР , Мурманская Область
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