В российском городе собака пронесла человеческую голову

В военном поселке Лупче-Савино-2 Мурманской области собака в зубах пронесла по двору жилого дома человеческую голову. Животное заметил местный житель, сообщает издание «Комсомольская правда».

Погибший мужчина ушел из дома 7 мая после ссоры с женой и пропал. Она заявила об исчезновении супруга вечером того же дня. Поисками мужчины занялся отряд «МурманСпас». 13 мая житель поселка во время прогулки во дворе дома увидел, как на встречу ему в сторону детской площадки бежит собака с головой пропавшего. Сельчанин вызвал полицию.

В управлении Следственного комитета изданию пояснили, что туловище погибшего мужчины нашил в лесополосе. На его теле обнаружено множество рваных ран, указывающих на укусу животных. Рядом с телом нашил собачьи следы. Механизм получения ран и причина смерти устанавливаются.

Ранее в городке Нефтяников города Омска местные жители нашли тело пенсионера, лицо которого было до костей обглодано дикими животными. Тело обнаружили 4 февраля местные охотники — отец и сын. В ходе осмотра выяснилось, что погибший — 73-летний пенсионер, который пропал из дома-интерната 15 ноября 2019 года.