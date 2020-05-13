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Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Самолет «Зенита» совершил аварийную посадку
Фото: Flightradar24.com
Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт отправления.
Самолет «Зенита», вылетевший 13 мая в Уфу из Санкт-Петербурга, вернулся в пункт вылета.
Рейс SU6413, летевший в Уфу, развернулся над Тихвином и вернулся в Пулково через 20 минут после взлета. На землю передали код 7700 («аварийная ситуация на борту»).
«Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт отправления. Он приземлился, сейчас самолет находится на месте стоянки. Плановое время вылета: 18.50. Причина возврата — техническая», — рассказали «Звезде» в пресс-службе аэропорта Пулково.
Отмечается, что самолет выполнял обычный гражданский рейс, что является нормальной практикой в период, когда не нужно совершать перевозки команды.
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Происшествия , Зенит , Санкт-Петербург , Тихвин , Уфа
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