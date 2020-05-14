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Подполковник ФСИН попался на создании VIP-условий для заключенных 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Подполковник ФСИН создавал VIP-условия для заключенных
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
В Коврове Владимирской области задержали 32-летнего подполковника — начальника оперативного отдела исправительной колонии №6 (ИК-6) по обвинению в получении взятки от заключенных. Об этом в четверг, 14 мая, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ирина Минина.
Офицер попался после получения денег. По версии следствия, в мае 2019 года и марте 2020 года двое заключенных передали ему 200 тысяч рублей. За это подполковник обещал создать им VIP-условия в колонии.
Возбуждено уголовное дело статье 290 УК РФ («Получение взятки»).
12 мая сообщалось, что в Иркутске из-за халатности инспектора ФСИН российский заключенный провел в тюрьме лишние полгода. Суд освободил осужденного от наказания в связи с тяжелой болезнью, однако инспектор свои обязанности своевременно не выполнила.
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Происшествия , Убийство , СКР , ФСИН , Lenta.ru , Владимирская Область , Ковров
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