Подполковник ФСИН создавал VIP-условия для заключенных

Офицер попался после получения денег. По версии следствия, в мае 2019 года и марте 2020 года двое заключенных передали ему 200 тысяч рублей. За это подполковник обещал создать им VIP-условия в колонии.

Возбуждено уголовное дело статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

12 мая сообщалось, что в Иркутске из-за халатности инспектора ФСИН российский заключенный провел в тюрьме лишние полгода. Суд освободил осужденного от наказания в связи с тяжелой болезнью, однако инспектор свои обязанности своевременно не выполнила.