Летевший из Китая самолет резко взял курс на Москву

Самолет, который должен был доставить на Кипр медицинское оборудование из Китая , взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство. Об этом заявил в среду Кипрскому информационному агентству министр транспорта, коммуникаций и общественных работ островного государства Яннис Карусос.

По его словам, данное решение было принято в связи с тем, что для облета турецкого воздушного пространства у самолета не хватит топлива.