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Летевший из Китая на Кипр самолет взял курс на Москву из-за действий Турции 

ТАСС 24 минуты назад
Летевший из Китая самолет резко взял курс на Москву
Фото: РИА Новости
Самолет, который должен был доставить на Кипр медицинское оборудование из Китая, взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство. Об этом заявил в среду Кипрскому информационному агентству министр транспорта, коммуникаций и общественных работ островного государства Яннис Карусос.
По его словам, данное решение было принято в связи с тем, что для облета турецкого воздушного пространства у самолета не хватит топлива.
"Пилот изменил маршрут и направляется в московский аэропорт, чтобы приземлиться и заправиться", — сказал министр.
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Происшествия , В мире , Кипр , Китай , Москва , Турция
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