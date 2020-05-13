Кабмин внес в Госдуму России законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и проникать в них для спасения жизни граждан, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта. В этом случае хозяин авто должен быть оповещен о случившемся в течение суток с момента вскрытия.

Также предлагается наделить сотрудников органов внутренних дел полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.

Кроме того, в случае принятия документа полицейские смогут оцеплять и блокировать территории, жилые помещения, строения и другие объекты; входить или проникать на земельные участки, в жилые дома и другие помещения граждан и обозначать места преступлений "доступными средствами, в том числе визуальными".

Документом также предусмотрено, что сотрудник полиции может применить табельное оружие не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие данного нормативного акта направлено на "усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".