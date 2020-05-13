Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейским в России могут разрешить вскрывать авто и оцеплять дома 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Кабмин внес в Госдуму России законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно законопроекту, полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и проникать в них для спасения жизни граждан, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта. В этом случае хозяин авто должен быть оповещен о случившемся в течение суток с момента вскрытия.
Также предлагается наделить сотрудников органов внутренних дел полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи.
Кроме того, в случае принятия документа полицейские смогут оцеплять и блокировать территории, жилые помещения, строения и другие объекты; входить или проникать на земельные участки, в жилые дома и другие помещения граждан и обозначать места преступлений "доступными средствами, в том числе визуальными".
Документом также предусмотрено, что сотрудник полиции может применить табельное оружие не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие данного нормативного акта направлено на "усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
РИА Новости Крым: последние новости
ЧП с военным вертолетом в Крыму: есть пострадавшие ЧП с военным вертолетом в Крыму: есть пострадавшие Планировал поджоги и нападения: ФСБ предотвратила теракт Планировал поджоги и нападения: ФСБ предотвратила теракт После пожаров в больницах в Севастополе проверяют аппараты ИВЛ После пожаров в больницах в Севастополе проверяют аппараты ИВЛ
Комментарии 84
Происшествия , Видео , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
В Роспотребнадзоре раскрыли правду о ситуации в РФ
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Раскрыт необычный факт трагедии в Петербурге
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение