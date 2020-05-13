В Ленобласти на педофила завели уголовное дело

Неизвестный мужчина переписывался в социальных сетях с 11-летней девочкой, проживающей в Ленинградской области . В процессе общения он вынудил ребёнка отправить ему фотографии интимного характера.

Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах . Отмечается, что заявление в полицию подала мать девочки. Женщина рассказала сотрудникам МВД, что мужчина под ником переписывался с её дочерью 28 марта.

Неизвестный знал, что его собеседнице 11 лет, однако это не помешало ему вынудить девочку отправить свои обнажённые снимки.

В настоящее время по факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, в Петербурге педофил надругалсянад двухлетней девочкой. Преступление было совершено ещё в декабре, но мать ребёнка узнала об этом недавно и сразу же написала заявление в полицию. По словам женщины, всё произошло во время визита к знакомому.