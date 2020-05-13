Разгромившие салон связи воры попали на видео 

Ограбившие салон связи воры в Подмосковье попали на видео. Двое мужчин разгромили торговую точку в Климовске: сначала один из них с ноги разбил входную дверь, после чего напарники начали крушить витрины с дорогостоящими аппаратами связи. Свою добычу преступники складывали в рюкзаки.
Судя по тому, как уверенно себя вели злоумышленники, они не первый раз оказались в помещении магазина. Воры действовали крайне оперативно — на ограбление у них ушло менее двух минут. Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить круг подозреваемых лиц, которые посещали салон связи в последнее время.