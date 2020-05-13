Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разгромившие салон связи воры попали на видео 

Алевтина Жаркова 44 минуты назад
Ограбившие салон связи воры в Подмосковье попали на видео. Двое мужчин разгромили торговую точку в Климовске: сначала один из них с ноги разбил входную дверь, после чего напарники начали крушить витрины с дорогостоящими аппаратами связи. Свою добычу преступники складывали в рюкзаки.
Судя по тому, как уверенно себя вели злоумышленники, они не первый раз оказались в помещении магазина. Воры действовали крайне оперативно — на ограбление у них ушло менее двух минут. Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить круг подозреваемых лиц, которые посещали салон связи в последнее время.
Происшествия , Видео , МВД , Климовск , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы могут исчезнуть
Украинцы могут исчезнуть
В Москве возобновляют работу 370 предприятий
В Москве возобновляют работу 370 предприятий
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Пока вы дома: россиянам назвали сроки открытия курортов
Пока вы дома: россиянам назвали сроки открытия курортов
Видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение