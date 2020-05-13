На Украине девушки поджарили сосиски на Вечном огне

В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили соски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».

Инцидент случился 11 мая. На фотографиях, которые сделали местные жители, видно, что мемориал в парке Славы украшен цветами, которые появились там в День Победы. По свидетельству одного из очевидцев, девушки вели себя вызывающе и не реагировали на замечания. Теперь их ищет полиция.

7 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге 27-летняя россиянка, мать двоих детей, залила Вечный огонь на Марсовом поле газировкой и закидала бутылками. Она была пьяная и заявила, что совершила свой поступок нечаянно.