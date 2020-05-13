Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
На Украине девушки поджарили сосиски на Вечном огне
Фото: Facebook
В украинском городе Белая Церковь две девушки жарили соски на Вечном огне, сообщает «Страна.ua».
Инцидент случился 11 мая. На фотографиях, которые сделали местные жители, видно, что мемориал в парке Славы украшен цветами, которые появились там в День Победы. По свидетельству одного из очевидцев, девушки вели себя вызывающе и не реагировали на замечания. Теперь их ищет полиция.
7 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге 27-летняя россиянка, мать двоих детей, залила Вечный огонь на Марсовом поле газировкой и закидала бутылками. Она была пьяная и заявила, что совершила свой поступок нечаянно.
В ноябре в украинском городе Николаев подростки поджарили на Вечном огне хлеб, погрели ноги и наплевали на мемориал. Свои действия они сопроводили комментарием: «Коммунисты этого заслужили».
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
ЕГЭ в России перенесли ЕГЭ в России перенесли Для девятиклассников в России отменят экзамены Для девятиклассников в России отменят экзамены Instagram удалил аккаунт Кадырова Instagram удалил аккаунт Кадырова
Происшествия , В мире , КПРФ , Белая Церковь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не надо ждать»: Мишустин разнёс регионы
«Не надо ждать»: Мишустин разнёс регионы 202
Пока вы дома: лекарство от COVID–19 будет осенью
Пока вы дома: лекарство от COVID–19 будет осенью 24
Решена судьба ЕГЭ
Решена судьба ЕГЭ 80
«Несколько раз сказал»: Путин отчитал глав регионов
«Несколько раз сказал»: Путин отчитал глав регионов 29
Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом 96
Видео
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
«Не надо ждать»: Мишустин разнёс регионы
00:59
«Не надо ждать»: Мишустин разнёс регионы
Политика
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение