Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд решил судьбу обидчика тюменского стрелка Шамсутдинова 

Ura.Ru 37 минут назад
Восточный окружной военный суд оставил без изменений приговор Руслану Мухатову, обидчику тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова. Об этом URA.RU рассказал один из адвокатов тюменца Равиль Тугушев. Ранее Мухатов был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и приговорен к двум годам условно со штрафом 30 тысяч рублей.
«Суд оставил приговор без изменений, а жалобу без удовлетворения. Несколько неожиданно и необычно выглядело то, что прокуратура встала на сторону Мухатова. В суде первой инстанции они просили реальный срок в колонии-поселении. А тут, вдруг, довольны приговором и просят его не изменять. Это было, честно говоря, непонятно», — пояснил агентству Тугушев.
Он добавил, что защита и сам Шамсутдинов настаивали на том, чтобы обидчик тюменского срочника Мухатов получил реальный срок наказания, связанный с тюремным заключением.
Ранее агентство писало о том, что Мухатов был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и издевательствах над тюменцем Шамсутдиновым и его сослуживцами. Будучи старослужащим, он заставлял солдат молодого призыва делать унизительные физические упражнения, а также постоянно их оскорблял.
Имя тюменского срочника Шамсутдинова прогремело на всю страну после того, как он устроил массовый расстрел сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части под Читой. В тот день он после караула напал на солдат и офицеров с автоматом. В результате стрельбы, восемь человек погибли. Двое — получили тяжелые ранения.
Свой поступок стрелок объяснил тем, что устал от постоянных издевательств и унижений в воинской части. В письме отцу он извинился перед родственниками своих жертв и назвал службу в армии адом.
Ura.Ru: последние новости
Аппарат ИВЛ стал причиной гибели пациента в больнице Москвы Аппарат ИВЛ стал причиной гибели пациента в больнице Москвы В Москве пассажир напал на таксиста за отказ везти без пропуска В Москве пассажир напал на таксиста за отказ везти без пропуска Челябинский фотограф рассказал, как его лечат от коронавируса Челябинский фотограф рассказал, как его лечат от коронавируса
Комментарии 31
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву
Дочь Пелагеи довела до слёз оперную диву Герзмаву
Дочь Пескова сделала заявление
Дочь Пескова сделала заявление
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Кадырова заблокировали в Instagram
Кадырова заблокировали в Instagram
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Видео
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение