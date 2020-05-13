Восточный окружной военный суд оставил без изменений приговор Руслану Мухатову, обидчику тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова. Об этом URA.RU рассказал один из адвокатов тюменца Равиль Тугушев. Ранее Мухатов был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и приговорен к двум годам условно со штрафом 30 тысяч рублей.

«Суд оставил приговор без изменений, а жалобу без удовлетворения. Несколько неожиданно и необычно выглядело то, что прокуратура встала на сторону Мухатова. В суде первой инстанции они просили реальный срок в колонии-поселении. А тут, вдруг, довольны приговором и просят его не изменять. Это было, честно говоря, непонятно», — пояснил агентству Тугушев.

Он добавил, что защита и сам Шамсутдинов настаивали на том, чтобы обидчик тюменского срочника Мухатов получил реальный срок наказания, связанный с тюремным заключением.

Ранее агентство писало о том, что Мухатов был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и издевательствах над тюменцем Шамсутдиновым и его сослуживцами. Будучи старослужащим, он заставлял солдат молодого призыва делать унизительные физические упражнения, а также постоянно их оскорблял.

Имя тюменского срочника Шамсутдинова прогремело на всю страну после того, как он устроил массовый расстрел сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части под Читой. В тот день он после караула напал на солдат и офицеров с автоматом. В результате стрельбы, восемь человек погибли. Двое — получили тяжелые ранения.

Свой поступок стрелок объяснил тем, что устал от постоянных издевательств и унижений в воинской части. В письме отцу он извинился перед родственниками своих жертв и назвал службу в армии адом.