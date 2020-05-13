Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Решена судьба застрелившего сослуживцев Шамсутдинова 

Артём Кульша 32 минуты назад
Приговор рядовому Руслану Мухатову по делу о неуставных отношениях оставлен в силе. Об этом адвокат рядового Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев сообщил ТАСС.
В октябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Бойня в Забайкалье: убийце вынесли вердикт
В декабре 2019 года в отношении Мухатова было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях. Шамсутдинов и еще несколько призывников проходили по нему потерпевшими. Мухатов признал вину, заявил, что был спровоцирован, не извинился перед потерпевшими и возместил ущерб не каждому из них.
В марте 2020 года Читинский военный гарнизонный суд признал Мухатова виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Защита Шамсутдинова обжаловала приговор, сочтя его чрезмерно мягким. Сегодня 2-й Восточный окружной военный суд оставил апелляцию без удовлетворения.
Комментарии 127
Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штурм Курил» — уже не вариант
«Штурм Курил» — уже не вариант
Педагог называла детей проститутками
Педагог называла детей проститутками
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Пока вы дома: лекарство от COVID–19 будет осенью
03:35
Пока вы дома: лекарство от COVID–19 будет осенью
Общество
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение