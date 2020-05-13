Приговор рядовому Руслану Мухатову по делу о неуставных отношениях оставлен в силе. Об этом адвокат рядового Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев сообщил ТАСС.

В октябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», Шамсутдинов застрелил двоих офицеров и шестерых сослуживцев на территории воинской части в поселке Горный Забайкальского края. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В декабре 2019 года в отношении Мухатова было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях. Шамсутдинов и еще несколько призывников проходили по нему потерпевшими. Мухатов признал вину, заявил, что был спровоцирован, не извинился перед потерпевшими и возместил ущерб не каждому из них.

В марте 2020 года Читинский военный гарнизонный суд признал Мухатова виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей. Защита Шамсутдинова обжаловала приговор, сочтя его чрезмерно мягким. Сегодня 2-й Восточный окружной военный суд оставил апелляцию без удовлетворения.