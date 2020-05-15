В Крыму умер пятый пациент с коронавирусом 

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Елена Романовская. Пожилой пациент с хроническими заболеваниями и инфицированный новой коронавирусной инфекцией скончался в Алуште , сообщила вице-премьер правительства Крыма

"К сожалению, на 7 утра сегодня у нас появился ещё один умерший — это алуштинец 1935 года рождения, с очень серьезными осложнениями. У него было очень много хронических заболеваний", — сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу в пятницу.

За сутки в Крыму выявлено 14 заболевших COVID-19, общее число случаев достигло 259. Продолжают лечение 167 человек, выздоровели — 87, сообщила она.

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в республике введен режим ношения масок в общественных местах. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.