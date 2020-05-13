Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе 

Следственный комитет России инициировал проверку социального приюта в Уфе . Поводом к разбирательству стала видеозапись, на которой запечатлено, как одна из воспитательниц издевается над детьми.

На кадрах видно, как женщина общается с девочкой, используя нецензурную лексику, а ребенок при этом прячется под стол. Снятый учителем в приюте ролик сопровождается едким комментарием о том, что она пока никого не убила. Подобные методы воспитания вызвали жесткую критику в Сети, пользователи потребовали уволить унижающую детей работницу.