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Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
Следственный комитет России инициировал проверку социального приюта в Уфе. Поводом к разбирательству стала видеозапись, на которой запечатлено, как одна из воспитательниц издевается над детьми.
На кадрах видно, как женщина общается с девочкой, используя нецензурную лексику, а ребенок при этом прячется под стол. Снятый учителем в приюте ролик сопровождается едким комментарием о том, что она пока никого не убила. Подобные методы воспитания вызвали жесткую критику в Сети, пользователи потребовали уволить унижающую детей работницу.
Происшествия , Видео , СКР , Уфа
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