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В Якутске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Якутске ввели режим ЧС
Фото: РИА Недвижимость
Глава Якутска Сардана Авксентьева ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой паводка, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.
"13 мая, сегодня, глава Якутска Сардана Авксентьева ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой", — говорится в сообщении.
Как отметили в мэрии, в среду уровень воды на гидропосте города Якутска составил 841 сантиметров (опасные явления при уровне 827 см), Кангалассы — 999 сантиметров (опасные явления при уровне при 1000 см), Табага — 956 сантиметров (опасные явления при уровне 970 см) и Тулагино — 1114 сантиметров.
В результате ледохода на реке Лена происходит подтопление территорий в районе Тулагино, Капитоновке, Кангалассах, Пригородном, Даркыллах, Хатассах и Табаге.
Глава города Якутска рассказала на личной странице в Instagram о том, что "в одном только Промышленном округе в качестве пострадавших от паводка зарегистрировано более 50 человек".
Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев совершил облет территорий Якутии, где есть угроза паводков.
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Комментарии
Происшествия , Сардана Авксентьева , Евгений Зиничев , МЧС , Якутск
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