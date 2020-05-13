В Якутске ввели режим ЧС

Глава Якутска Сардана Авксентьева ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой паводка, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.

"13 мая, сегодня, глава Якутска Сардана Авксентьева ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой", — говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, в среду уровень воды на гидропосте города Якутска составил 841 сантиметров (опасные явления при уровне 827 см), Кангалассы — 999 сантиметров (опасные явления при уровне при 1000 см), Табага — 956 сантиметров (опасные явления при уровне 970 см) и Тулагино — 1114 сантиметров.

В результате ледохода на реке Лена происходит подтопление территорий в районе Тулагино, Капитоновке, Кангалассах, Пригородном, Даркыллах, Хатассах и Табаге.

Глава города Якутска рассказала на личной странице в Instagram о том, что "в одном только Промышленном округе в качестве пострадавших от паводка зарегистрировано более 50 человек".