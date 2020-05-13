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Женщина бросила грудного ребенка на остановке в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
Женщина бросила грудного ребенка на остановке в Петербурге
Фото: РИА Новости
Полиция возбудила уголовное дело об оставлении в опасности после обнаружения грудного ребенка на автобусной остановке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
"Отделом дознания ОМВД России по Курортному району возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", — говорится в сообщении. Согласно этой статье, женщине грозит до года лишения свободы.
Как уточнили в ведомстве, грудного ребенка нашли на автобусной остановке на дороге вблизи города Зеленогорска в Курортном районе Петербурга поздно вечером во вторник. Мальчик был завернут в одеяло, никого из родителей рядом с ним не было. После обнаружения ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По данному факту была начата проверка, а в среду в отдел полиции обратилась 39-летняя женщина, которая не имеет гражданства России. Она призналась, что намеренно оставила на остановке своего двухнедельного сына.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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