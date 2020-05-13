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Прыгавшую с детьми по льдинам женщину раскритиковали в Сети 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Пользователи Сети подвергли критике женщину, которая записала видео о том, как прыгает по льдинам с двумя детьми в Якутии.
Ролик был опубликован в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».
«И премия «Мать года» отправляется… в Якутию! В Якутии семья с двумя детьми устроила опасные прыжки по льдинам по случаю начавшегося ледохода», — подписал автор записи.
В комментариях пользователи раскритиковали действия женщины.
«Мама совсем с головой не дружит! Подвергает риску не только свою жизнь, но и жизнь детей!», — отмечают они.
При этом некоторые комментаторы поддержали женщину, устроившую экстремальные развлечения для детей.
Ранее на Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками.
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