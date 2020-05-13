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Пользователи Сети подвергли критике женщину, которая записала видео о том, как прыгает по льдинам с двумя детьми в Якутии.

Ролик был опубликован в группе «Подслушано Закамск» в соцсети «ВКонтакте».

«И премия «Мать года» отправляется… в Якутию! В Якутии семья с двумя детьми устроила опасные прыжки по льдинам по случаю начавшегося ледохода», — подписал автор записи.

В комментариях пользователи раскритиковали действия женщины.

«Мама совсем с головой не дружит! Подвергает риску не только свою жизнь, но и жизнь детей!», — отмечают они.

При этом некоторые комментаторы поддержали женщину, устроившую экстремальные развлечения для детей.

Ранее на Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками.