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Бывший мэр осужден за взятку и хранение наркотиков 

Алиса Селезнёва и ещё 5 25 минут назад
Бывшего российского мэра осудили за взятку и наркотики
Фото: РИА Новости
Бывший мэр двух муниципальных образований Сахалина Сергей Гейченко был приговорен судом к 10 годам колонии по делу о взятке и хранении наркотиков. Об этом сообщила прокуратура.
По данным ведомства, Южно-Сахалинский городской суд установил, что Гейченко в статусе вице-мэра Холмского района получил 800 тысяч рублей от оговоренной суммы взятки в 10 миллионов рублей от руководителей компаний-подрядчиков. А будучи главой администрации Александровск-Сахалинского района, с 16 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года «хранил в служебной квартире наркотическое средство массой не менее 2,34 грамма».
«В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал (…) Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием (…) в исправительной колонии строгого режима», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, по решению суда Гейченко в течение 8 лет лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, на государственных и муниципальных предприятиях.
При этом прокуратура отметила, что приговор в законную силу не вступил.
«Рамблер» писал, что ранее суд признал экс-главу министерства экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в два миллиона долларов и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
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Происшествия , Алексей Улюкаев , Генпрокуратура РФ , Минэкономразвития , ФСИН
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