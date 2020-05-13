Бывшего российского мэра осудили за взятку и наркотики

Бывший мэр двух муниципальных образований Сахалина Сергей Гейченко был приговорен судом к 10 годам колонии по делу о взятке и хранении наркотиков. Об этом сообщила прокуратура.

По данным ведомства, Южно-Сахалинский городской суд установил, что Гейченко в статусе вице-мэра Холмского района получил 800 тысяч рублей от оговоренной суммы взятки в 10 миллионов рублей от руководителей компаний-подрядчиков. А будучи главой администрации Александровск-Сахалинского района, с 16 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года «хранил в служебной квартире наркотическое средство массой не менее 2,34 грамма».

«В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал (…) Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием (…) в исправительной колонии строгого режима», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, по решению суда Гейченко в течение 8 лет лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, на государственных и муниципальных предприятиях.

При этом прокуратура отметила, что приговор в законную силу не вступил.