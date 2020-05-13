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В Кузбассе за сутки утонули двое детей 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Кузбассе за сутки утонули двое детей
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Шестилетний мальчик и пятнадцатилетний подросток утонули за сутки в Кузбассе, где температура достигает 30 градусов тепла, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.
На территории Кузбасса установилась жаркая погода. Днем температура воздуха достигает отметок +30 градусов.
"За истекшие сутки в водоемах Кемеровской области утонули двое детей: мальчик шести лет в Прокопьевском районе и 15-летний подросток в Рудничном районе города Кемерово. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Установлено, что дети находились на водоеме без взрослых, в компании сверстников.
"В Прокопьевском районе шестилетний ребенок с восьмилетним братом в дневное время, пока родители находились на работе, пришли на искусственный водоем, расположенный недалеко от их дома. Они стали плавать на деревянной конструкции. Палка, которой они отталкивались, упала в воду. Пытаясь ее достать, шестилетний мальчик спрыгнул с доски и утонул. Позже выяснилось, что плавать он не умел. Старший брат побежал за помощью. Местные жители вытащили пострадавшего из воды, однако он не подавал признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка", — информирует ведомство. Отмечается, что ребенок воспитывался в многодетной семье.
В Рудничном районе областного центра 15-летний подросток с компанией друзей купался на озере.
"В какой-то момент приятели заметили, что друг стал тонуть, вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС подняли подростка из воды, он признаков жизни не подавал. В данном случае пострадавший также воспитывался в многодетной семье, на профилактических учетах не состоял", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Погода , МЧС , СКР , Кемерово , Кемеровская Область , Прокопьевск
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