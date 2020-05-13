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Женщина упала в горячий источник в нацпарке Йеллоустоун 

Москва24 и ещё 1 56 минут назад
Женщина упала в горячий источник в нацпарке Йеллоустоун
Фото: AP/National Park Service
Женщина упала в геотермальный источник во время фотосъемки в нацпарке Йеллоустоун. С ожогами на вертолете ее доставили в больницу, сообщает News.ru.
Инцидент произошел у гейзера Старый Служака. Как отметила пресс-секретарь парка Линда Вересс, женщина находилась на его территории незаконно.
Несмотря на полученные травмы, женщина смогла проехать около 80 км, пока ее не остановили смотрители, которые и вызвали вертолет. Пострадавшую доставили в больницу города Айдахо-Фоллс.
Национальный парк Йеллоустоун закрыт для посещения с 24 марта. 13 мая руководители нацпарка и соседнего парка Гранд-Титон должны рассказать о планах о поэтапном открытии.
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Происшествия , В мире
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