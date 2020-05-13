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По факту унижений детей соцработником в Уфе начата проверка 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
В российском детском приюте разгорелся скандал
Фото: РИА Новости
Психологи проверяют состояние детей из социального приюта Уфы, где соцработник унижала их и провоцировала на драки, сообщила детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова.
Ранее сотрудница социального приюта в Уфе разместила на своей странице в соцсети провокационные сообщения в отношении детей. Женщина провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. Ролики сопровождаются титрами, в частности: «Немного о „прекрасной работе“ или „Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой“.
»Рабочая группа аппарата уполномоченного по правам ребенка в Башкирии проводит проверку, также детьми заняты психологи, их тестируют на возможные психологические травмы. При первом обследовании (выяснилось, что) дети не пострадали», — цитирует РИА «Новости» детского омбудсмена.
По словам Скоробогатовой, снявшая видео сотрудница приюта не работала с детьми, в ее работу входила подготовка документов, определяющих социальный статус детей. Также она отметила, что на время проверки женщина отстранена от работы.
Омбудсмен подчеркнула, что инцидент начали проверять прокурорские работники. Она попросила СМИ, владеющие данным видео, удалить их из своих площадок, поскольку «публикование изображения детей без разрешения их законных представителей является нарушением прав ребенка».
В пресс-службе МВД по Башкирии заявили, что личность автора видеоролика установлена. В настоящее время проводится проверка.
Ранее воспитателя детдома заподозрили в издевательствах над ребенком в Нижегородской области.
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Комментарии 1
Происшествия , МВД , РИА Новости , Башкортостан , Милан , Уфа
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