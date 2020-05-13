Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в городе Кимры Тверской области. Оперативники задержали молодого человека 2001-го года рождения, который готовил поджоги зданий органов исполнительной власти в своем городе. В квартире у задержанного было найдено огнестрельное и холодное оружие, а также самодельные зажигательные устройства. Молодой человек планировал поджоги зданий и нападения на госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Предварительно он переделал травматический пистолет ПМ в боевой. Рядом также были найдены самодельные патроны. Кроме этого бойцы ФСБ изъяли из квартиры дневники, в которых задержанный описывал предполагаемое покушение на представителей власти.
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия , Видео , ФСБ , МВД , Тверская Область
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