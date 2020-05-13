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Танец с гробом на день Победы попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Минске задержаны семеро активистов, которые решили повторить знаменитый танец с гробом на день Победы. Все произошло незадолго до начала праздничного шествия. Видео молодые люди выложили в социальные сети и подписали его: "Сегодня по городу прошелся взвод почетного караула Молодежного блока с вооружением образца "труна" от наших ганских братьев. Именно во время эпидемии коронавируса важно отметить 75-летие Победы массовым парадом. А потом и помирать не жалко!" Видимо устроившие маскарад подростки возмущались тем, что в Беларуси проигнорировали все правила безопасности, связанные с пандемией. Теперь они арестованы, некоторые из них до сих пор в изоляторе.
Происшествия , Видео , Минск
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