Двух детей нашли мёртвыми в сугробе на Чукотке 

В чукотском посёлке Беринговский два брата шести и семи лет ушли из дома и не вернулись. Их искали около 70 человек: сотрудники полиции, спасатели и местные добровольцы. Через день их нашли мёртвыми в сугробе, под снегом, неподалёку от дома.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности двум или более лицам», — сообщает портал Argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, двое подростков из города Калязина Тверской области вечером ушли из дома и пропали. Мальчиков 2006 и 2007 годов рождения искали всю ночь. Следователи и полицейские выехали по месту последнего пребывания пропавших детей, опросили их родственников, пообщались со знакомыми. К поискам были привлечены волонтёры. Они прочёсывали улицы, проверяли чердаки и подвалы домов, опрашивали местных жителей. В итоге школьники нашлись сами. Своё отсутствие подростки объяснили просто: гуляли.