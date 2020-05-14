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Двух детей нашли мёртвыми в сугробе на Чукотке 

News.ru и ещё 22 54 минуты назад
Двух детей нашли мёртвыми в сугробе на Чукотке
Фото: News.ru
В чукотском посёлке Беринговский два брата шести и семи лет ушли из дома и не вернулись. Их искали около 70 человек: сотрудники полиции, спасатели и местные добровольцы. Через день их нашли мёртвыми в сугробе, под снегом, неподалёку от дома.
По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности двум или более лицам», — сообщает портал Argumenti.ru.
Как писал NEWS.ru, двое подростков из города Калязина Тверской области вечером ушли из дома и пропали. Мальчиков 2006 и 2007 годов рождения искали всю ночь. Следователи и полицейские выехали по месту последнего пребывания пропавших детей, опросили их родственников, пообщались со знакомыми. К поискам были привлечены волонтёры. Они прочёсывали улицы, проверяли чердаки и подвалы домов, опрашивали местных жителей. В итоге школьники нашлись сами. Своё отсутствие подростки объяснили просто: гуляли.
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Происшествия , Криминал , газета "Аргументы недели" , Беринговский
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