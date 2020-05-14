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Суд оставил Уилана в СИЗО до середины сентября 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Суд оставил Уилана в СИЗО
Фото: Reuters
Обвиняемый в шпионаже гражданин США Пол Уилан останется в СИЗО. Первый апелляционный суд Москвы отклонил жалобу на продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Жалоба защиты на продление срока содержания под стражей отклонена, — заявил адвокат мужчины Владимир Жеребенков.
Гражданин США останется в СИЗО до 13 сентября.
Уилан был задержан 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ в Москве при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».
Обвиняемый отрицает свою вину. Адвокаты Уилана настаивают на том, что дело сфабриковано.
NEWS.ru писал, что Уилан пожаловался на отсутствие возможности позвонить домой, несмотря на решение суда. Американские дипломаты заявили, что мужчина не совершил ни одного звонка за 16 месяцев.
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Происшествия , Гражданство США , Владимир Жеребенков , ФСБ , ФСИН , Москва , США
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