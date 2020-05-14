За шутку с фото Гитлера и Гиммлера завели дело

Следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко

Уточняется, что неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, подписав, что на ней запечатлён якобы полковник Алексеев В. М. Кроме того, на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера.

В настоящее время следователи выявляют иные попытки размещения недостоверного контента в рамках виртуальной акции.

Как писал NEWS.ru, руководству челябинского торгово-развлекательного центра пришлось извиняться за провокацию, организованную неизвестным «шутником». Тот прислал фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера для участия в акции «Имена героев». Изображение оказалось довольно редким. При этом снимок сопровождался рассказом о дедушке, который сражался на фронте против немецко-фашистских захватчиков. Модератор, ответственный за публикацию историй о подвигах фронтовиков, не узнал того, кто на самом деле был изображён на фото. Однако после появления снимка в Интернете разразился скандал. Публикация была удалена.