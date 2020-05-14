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СКР возбудил дело за фото Гитлера и Гиммлера на сайте «Бессмертного полка» 

News.ru и ещё 21 1 час назад
За шутку с фото Гитлера и Гиммлера завели дело
Фото: News.ru
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» за размещение на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн» фотографий нацистских преступников Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.
Следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Уточняется, что неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, подписав, что на ней запечатлён якобы полковник Алексеев В. М. Кроме того, на сайте «Банк памяти» появилась анкета под именем «Гитле Адоль Алоисо» с фотографией Гитлера.
В настоящее время следователи выявляют иные попытки размещения недостоверного контента в рамках виртуальной акции.
Как писал NEWS.ru, руководству челябинского торгово-развлекательного центра пришлось извиняться за провокацию, организованную неизвестным «шутником». Тот прислал фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера для участия в акции «Имена героев». Изображение оказалось довольно редким. При этом снимок сопровождался рассказом о дедушке, который сражался на фронте против немецко-фашистских захватчиков. Модератор, ответственный за публикацию историй о подвигах фронтовиков, не узнал того, кто на самом деле был изображён на фото. Однако после появления снимка в Интернете разразился скандал. Публикация была удалена.
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Происшествия , Светлана Петренко , Генрих Гиммлер , СКР
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