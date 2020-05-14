В РФ сократилась преступность среди мигрантов

Число уличных преступлений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, в России сократилось. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России

"Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%, в том числе по убийствам — на 2%, разбоям — на 8,1%, грабежам — на 9,4%, кражам — на 5,5%", — сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что опасения некоторых экспертов относительно того, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности, совершаемых мигрантами, не оправдались.

IT-преступления

Количество IT-преступлений, совершенных в России за четыре месяца этого года, увеличилось более чем на 82%.

"Рост IT-преступности составил 82,4%, что в значительной степени повлияло на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%", — сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что криминальная активность в сфере информационно-коммуникационных технологий в России остается высокой.

Ранее в пресс-центре министерства сообщалось, что за три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество преступлений в РФ с использованием IT-технологий возросло почти на 84%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа. Отмечалось, что число мошенничеств возросло на 48,5%, при этом количество мошеннических действий с использованием электронных средств платежа увеличилось более чем в два раза.