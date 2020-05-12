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Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы 

Lenta.ru 1 час назад
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Фото: ТАСС
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, в 2019 году Свердловский районный суд города Иркутск освободил осужденного от наказания в связи с тяжелой болезнью. Решение вступило в силу в октябре 2019 года, однако инспектор федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) не выполнила своевременно свои обязанности. В результате заключенный вышел на свободу только в апреле 2020 года, пересидев в тюрьме лишние полгода.
СКР возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).
6 мая сообщалось, что в Уфе суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей бывшего начальника исправительной колонии №13 за получение взяток с осужденных. Начальник колонии с 2016 по 2017 год торговал свиданиями заключенных, получая от них от 15 до 110 тысяч рублей за встречи с супругами и другими близкими родственниками,
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Происшествия , Криминал , СКР , ФСИН , Иркутск
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