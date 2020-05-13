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Полиция по соцсетям нашла закрытую вечеринку для уставших от изоляции россиян 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
Россияне в изоляции закатили вечеринку и пожалели
Фото: ТАСС
В Екатеринбурге суд оштрафовал двух местных жителей, которые предоставили квартиру для закрытой вечеринки для «уставших от самоизоляции». Об этом РИА Новости сообщили в Свердловском областном суде.
По данным суда, в ночь с 17 на 18 апреля в съемной квартире веселились порядка 10 человек, приглашения на вечеринку рассылались в соцсетях. Там же было опубликовано видео с закрытого мероприятия. По ним полиция нашла хозяев квартиры, которые предоставили жилье для вечеринки, несмотря на режим повышенной готовности, введенный в Свердловской области из-за пандемии COVID-19.
Суд привлек к административной ответственности молодого человека и девушку. Каждый из них должен заплатить штраф в одну тысячу рублей в качестве наказания по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
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Происшествия , После праздников , Майские праздники , Екатеринбург
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