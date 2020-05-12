Россиянин поплатился за сбор насекомых на Шри-Ланке

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых.

Стражи порядка нашли в номере отеля российского зоолога мёртвых насекомых. Мужчина собирал их на трассе, а также на территории отеля. По решению суда россиянин отправился в местную тюрьму. Через полтора месяца у Игнатенко открылась язва из-за очень острой еды.

Из-за эпидемии коронавируса мужчину выпустили из тюрьмы под залог. Он должен заплатить штраф в размере 3 млн рублей или может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению. Игнатенко собирает денежные средства на своей странице в социальной сети.

Журналистам издания «Подъём» мужчина рассказал, что посольство России в Индии посоветовало его родственникам найти адвоката на сайте диппредставительства.

Сейчас у нас местный адвокат, нашли на сайте, — пояснил зоолог.