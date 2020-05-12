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Зоологу из РФ грозит 40 лет тюрьмы за сбор мёртвых насекомых на Шри-Ланке 

News.ru 21 минуту назад
Россиянин поплатился за сбор насекомых на Шри-Ланке
Фото: depositphotos.com
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых.
Стражи порядка нашли в номере отеля российского зоолога мёртвых насекомых. Мужчина собирал их на трассе, а также на территории отеля. По решению суда россиянин отправился в местную тюрьму. Через полтора месяца у Игнатенко открылась язва из-за очень острой еды.
Из-за эпидемии коронавируса мужчину выпустили из тюрьмы под залог. Он должен заплатить штраф в размере 3 млн рублей или может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению. Игнатенко собирает денежные средства на своей странице в социальной сети.
Журналистам издания «Подъём» мужчина рассказал, что посольство России в Индии посоветовало его родственникам найти адвоката на сайте диппредставительства.
Сейчас у нас местный адвокат, нашли на сайте, — пояснил зоолог.
NEWS.ru писал, что российскому лётчику Константину Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, отказали в тестировании на коронавирус. Адвокат россиянина Алексей Тарасов заявил, что пилот обнаружил у себя характерные для коронавируса симптомы. Администрация тюрьмы заверила российских дипломатов, что Ярошенко был направлен на обследование. Супруга пилота утверждает, что это не так.
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Комментарии
Происшествия , Константин Ярошенко , Алексей Тарасов , Александр Игнатенко , Шри-Ланка
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