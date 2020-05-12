Россиянина посадят на 40 лет за сбор мертвых насекомых

Сотруднику зоопарка из Ростова-на-Дону Александру Игнатенко грозит 40 лет тюрьмы за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке . Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Игнатенко и его коллег задержали сотрудники национального парка на Шри-Ланке. Они обнаружили в карманах Игнатенко мертвых жуков, которых он собрал накануне на трассе. После обнаружения насекомых сотрудники парка отобрали у россиян мобильные телефоны и паспорта, заперли их на ночь в одном из рабочих помещений и обратились в полицию.

На следующий день в гостиничном номере Игнатенко прошел обыск, в ходе которого были обнаружены еще несколько жуков. В тот же день россиян поместили в местную тюрьму.

В тюрьме Игнатенко и его коллеги провели полтора месяца. По словам энтомолога, в камере находились 86 человек, все они спали на бетонном полу. Через некоторое время после ареста у Игнатенко открылась язва, неделю он провел в тюремном госпитале.

Из-за ситуации с коронавирусом Игнатенко и его коллег временно выпустили из тюрьмы, однако 15 июня должен состояться суд, на котором ученый должен заплатить штраф в размере 3 млн рублей. В противном случае, ему грозит тюремное заключение сроком до 40 лет.