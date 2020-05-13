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Коммерческого директора Black Star обокрали на 265 тысяч рублей 

News.ru и ещё 1 52 минуты назад
Друга Тимати обокрали на 265 тысяч рублей
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Коммерческий директор Black Star Чассем Вальтер обратился в правоохранительные органы. Он стал жертвой интернет-мошенников.
Зимой незнакомец предложил другу Тимати заполучить себе в Instagram синий значок верификации, который даётся только известным личностям, чтобы их аккаунты не подделывали. Эта идея понравилась Вальтеру.
Одним из условий получения этого значка верификации, озвученных мошенником, был перевод денежных средств — якобы оплата за услугу. Вальтер не заподозрил подвоха и перевёл неизвестному 265 тысяч рублей, — рассказали KP.RU в правоохранительных органах.
Через некоторое время бизнесмен понял, что его обманули. По данному факту идёт проверка.
Как писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России появились новые виды мошенничества. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Тимати , МВД , Комсомольская правда
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