Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения 

Американский Youtube-блогер Кори Ла Барри погиб в ДТП в день своего 25-летия, пишет LA Times

Ла Барри находился на пассажирском сидении автомобиля McLaren 600LT своего приятеля, блогера и звездного мастера тату Дэниэла Силвы. Силва значительно превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. Сам он почти не пострадал в аварии, а Ла Барри получил серьезные травмы и умер в больнице.

Свидетели утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция предъявила ему обвинение в убийстве.

На канал Кори Ла Барри в Youtube были подписаны почти 350 тысяч человек.