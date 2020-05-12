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Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения 

Вероника Полынина 40 минут назад
Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения
Фото: Corey La Barrie
Американский Youtube-блогер Кори Ла Барри погиб в ДТП в день своего 25-летия, пишет LA Times.
Ла Барри находился на пассажирском сидении автомобиля McLaren 600LT своего приятеля, блогера и звездного мастера тату Дэниэла Силвы. Силва значительно превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. Сам он почти не пострадал в аварии, а Ла Барри получил серьезные травмы и умер в больнице.
Свидетели утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция предъявила ему обвинение в убийстве.
На канал Кори Ла Барри в Youtube были подписаны почти 350 тысяч человек.
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