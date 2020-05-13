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Россиянку будут судить за изнасилование девушки 

Алиса Селезнёва и ещё 1 30 минут назад
Россиянка изнасиловала незнакомку
Фото: Kaskad.tv
Жительница Калининграда в ходе следствия признала свою вину в изнасиловании 24-летней девушки. Об этом сообщил следком региона.
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По данным ведомства, инцидент произошел в январе 2020 года, при этом совершившая насилие калининградка была пьяна.
«С потерпевшей она ранее знакома не была. Как полагает следствие, девушка приехала в квартиру для разговора с бывшим сожителем, который распивал спиртное в компании обвиняемой и ее мужа. После застолья мужчины уснули, после чего обвиняемая, по версии следствия, и надругалась над калининградкой», — отмечается в сообщении СУ СК России по Калининградской области.
В сообщении также подчеркивается, что жительница Калининграда свою вину признала, «дала подробные показания и подтвердила их в ходе проверки на месте».
Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), дело передано в суд, заявила пресс-служба ведомства.
«Рамблер» писал, что ранее житель Юрги признан виновным в изнасиловании своей 15-летней знакомой на глазах у друзей и приговорен к 8,5 годам колонии.
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Происшествия , Изнасилование , СКР , Калининград
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