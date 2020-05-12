Россиянка изнасиловала незнакомку

Жительницу Калининграда обвиняется в насилии сексуального характера по отношению к 24-летней девушке. Об этом во вторник, 12 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе СК России по Калининградской области.

В ходе следствия выяснилось, что насильницей оказалась 26-летняя жительница Калининграда. Случай произошёл ещё в январе 2020 года. Тогда девушка приехала к своему бывшему сожителю, который гостил у своих знакомых. Всё это происходило в областном центре на улице Молодой Гвардии.

Копания веселилась и выпивала. Через некоторое время мужская часть компании удалилась спать. Ситуацией воспользовалась обвиняемая и с целью удовлетворения своих половых потребностей решила изнасиловать одну из гостей. Ей оказалась 24-летняя девушка.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая ранее не была знакома со своей жертвой. Своей вины она не отрицала. Она дала подробные показания.

Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее kaskad.tv сообщал, что военный суд Калининградской области вынес приговор двум матросам-контрактникам за изнасилование несовершеннолетней.