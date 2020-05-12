Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградка изнасиловала 24-летнюю незнакомку 

Kaskad.tv и ещё 1 20 часов назад
Россиянка изнасиловала незнакомку
Фото: Kaskad.tv
Жительницу Калининграда обвиняется в насилии сексуального характера по отношению к 24-летней девушке. Об этом во вторник, 12 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе СК России по Калининградской области.
В ходе следствия выяснилось, что насильницей оказалась 26-летняя жительница Калининграда. Случай произошёл ещё в январе 2020 года. Тогда девушка приехала к своему бывшему сожителю, который гостил у своих знакомых. Всё это происходило в областном центре на улице Молодой Гвардии.
Копания веселилась и выпивала. Через некоторое время мужская часть компании удалилась спать. Ситуацией воспользовалась обвиняемая и с целью удовлетворения своих половых потребностей решила изнасиловать одну из гостей. Ей оказалась 24-летняя девушка.
В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая ранее не была знакома со своей жертвой. Своей вины она не отрицала. Она дала подробные показания.
Следствием по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее kaskad.tv сообщал, что военный суд Калининградской области вынес приговор двум матросам-контрактникам за изнасилование несовершеннолетней.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Kaskad.tv: последние новости
Онлайн-трансляция обращения Владимира Путина к народу от 11 мая 2020 года Онлайн-трансляция обращения Владимира Путина к народу от 11 мая 2020 года Российские мамы «сломали» сайт госуслуг Российские мамы «сломали» сайт госуслуг Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом
Комментарии 7
Происшествия , Изнасилование , Калининград
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Поклонской пытались убить
Дочь Поклонской пытались убить
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Названы способные «сшить» Украину ценности
Названы способные «сшить» Украину ценности
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Видео
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение