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Москвич украл автомобиль и наехал на полицейского 

Артём Кульша 54 минуты назад
Москвич украл автомобиль и наехал на полицейского
Фото: ТАСС
Житель Москвы напал на водителя, угнал его автомобиль и наехал на сотрудника полиции, который попытался его остановить. Об этом в управлении Следственного комитета (СК) России по столице сообщили агентству «Москва».
Некоторое время назад мужчина напал на водителя машины «Форд Транзит» (Ford Transit), ударил его ножом в область плеча и угнал автомобиль, но был замечен полицейскими. Те сделали попытку пресечь противоправную деятельность. Разбойник совершил наезд на одного из правоохранителей.
В ходе последовавшего преследования подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой», «Покушение на грабеж с применением насилия», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
«Потерпевшим оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает», — добавили в СК.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в управлении Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве рассказали, что угонщик «Форда Транзита» совершил ряд аналогичных преступлений в центре города, например, на Ладожской улице.
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Комментарии 1
Происшествия , СКР , МВД , Ford , АГН "Москва" , Москва
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