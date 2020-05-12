Москвич украл автомобиль и наехал на полицейского 

Некоторое время назад мужчина напал на водителя машины «Форд Транзит» ( Ford Transit), ударил его ножом в область плеча и угнал автомобиль, но был замечен полицейскими. Те сделали попытку пресечь противоправную деятельность. Разбойник совершил наезд на одного из правоохранителей.

В ходе последовавшего преследования подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой», «Покушение на грабеж с применением насилия», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Потерпевшим оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает», — добавили в СК.