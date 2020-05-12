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Якутского «шамана» Габышева принудительно доставили в психбольницу 

ТАСС и ещё 7 3 часа назад
Шедшего к Путину «шамана» доставили в психбольницу
Фото: tengri_shaman/vk.com
Сотрудники полиции и спецназа ОМОН принудительно доставили якутского "шамана" Александра Габышева в психиатрическую больницу. Об этом ТАСС сообщил юрист организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь.
"В последние дни у Габышева пытались взять тест на коронавирус. Он отказывался, поскольку был на самоизоляции и считал, что для тестов отсутствуют основания. В итоге сегодня в его квартиру ворвались силовики и доставили Габышева в психиатрическую больницу", — сказал Прянишников.
По его словам, "шаману" могут назначить принудительную психиатрическую экспертизу в стационаре.
В сентябре прошлого года Габышева отпустили под подписку о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Позже подписку о невыезде с "шамана" сняли.
В начале лета 2019 года Габышев отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции.
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