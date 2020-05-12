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Возгорание аппаратов ИВЛ в Москве и Петербурге объяснили слабой проводкой зданий 

Lenta.ru 27 минут назад
Причиной возгораний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Москве и Санкт-Петербурге могла стать слабая проводка зданий больниц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в промышленности.
«От короткого замыкания в электропроводке может произойти возгорание кислородной смеси в аппарате ИВЛ, при этом не важно, какого он производства — российского или импортного», — сказал собеседник агентства.
Он объяснил, что высокая нагрузка связана с большим количеством одновременно подключенного к сети медоборудования.
Ранее стало известно, что загоревшиеся аппараты ИВЛ произвели на одном заводе. По словам информированного источника, оборудование поступило в больницы с Уральского приборостроительного завода («УПЗ»), входящего в структуру корпорации «Ростех». В правоохранительных органах сообщили, что загоревшийся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге аппарат ИВЛ был новым, его установили в начале мая.
О пожаре в петербургской больнице стало известно ранее, 12 мая. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из аппаратов.
Вечером 9 мая аналогичный случай произошел в здании Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.
Росздравнадзор проводит проверку качества и безопасности оборудования в обеих больницах.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Ростех , МВД , Росздравнадзор , Москва , Санкт-Петербург
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