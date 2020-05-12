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Российский полицейский изнасиловал задержанного резиновой дубинкой 

Lenta.ru 45 минут назад
Полицейский изнасиловал задержанного дубинкой в РФ
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
В Челябинске российский полицейский изнасиловал задержанного резиновой дубинкой. Об этом во вторник, 12 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, 6 мая в отдел полиции Ленинского района был доставлен 42-летний местных житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вел себя грубо и несколько раз оскорбил полицейских. Один из сотрудников ППС сначала избил задержанного, а после изнасиловал его резиновой дубинкой. Позже потерпевшего отпустили. На следующий день, 7 мая, он потерял сознание и был доставлен в больницу, где медики диагностировали серьезные повреждения внутренних органов.
По словам официального представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Владимира Шишкова, в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Ему предъявлено обвинение. Кроме того следователи проверяют на причастность к преступлению и других коллег подозреваемого.
7 апреля сообщалось, что следователи направили в суд уголовное дело 34-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции Казани (Татарстан), который обвиняется в изнасиловании 49-летней жительницы города Чебоксары (Чувашия).
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Происшествия , Криминал , МВД , Lenta.ru , Челябинск
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