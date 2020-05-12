Подмосковный хоспис с пенсионерами сгорел из-за сауны 

По версии следствия, пожар начал распространяться со второго этажа. Правоохранительные органы изъяли важные для для следствия предметы, в том числе печь от сауны и электропроводку. Проводится пожарно-техническая экспертиза. Следственный комитет предъявил организатору хосписа обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Обвиняемый признал свою вину, в ближайшее время будет решаться вопрос о помещении его под арест.

Мужчина организовал хоспис в частном домовладении в микрорайоне Опалиха, где на момент возгорания проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. Суточное проживание каждого пожилого клиента оценивалось в сумму от 1 до 1,2 тысячи рублей.

Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске начался в ночь на понедельник, 11 мая. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Позднее выяснилось, что хоспис работал без каких-либо разрешительных документов.