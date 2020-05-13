Впавшего в кому после падения в люк мальчика спасли

Калининграде врачи детской областной больницы спасли ребёнка, который впал в кому после падения в люк с водой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. По её данным, мальчик провалился в люк вместе с мамой. Женщина выбралась самостоятельно. Вытащить ребёнка ей помогли прохожие. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, без сознания.

После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось, — сообщили в пресс-службе.

Мальчика перевели в обычную палату отделения неврологии. Он уже идёт на поправку.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома. Трагедия произошла в Подольске.