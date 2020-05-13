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Калининградские врачи спасли мальчика, впавшего в кому после падения в люк 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Впавшего в кому после падения в люк мальчика спасли
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
В Калининграде врачи детской областной больницы спасли ребёнка, который впал в кому после падения в люк с водой.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. По её данным, мальчик провалился в люк вместе с мамой. Женщина выбралась самостоятельно. Вытащить ребёнка ей помогли прохожие. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии, без сознания.
После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось, — сообщили в пресс-службе.
Мальчика перевели в обычную палату отделения неврологии. Он уже идёт на поправку.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома. Трагедия произошла в Подольске.
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Происшествия , Калининград
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