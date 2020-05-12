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Стали известны подробности трагедии с аппаратами ИВЛ 

Павел Тиунов 7 минут назад
Аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), вспыхнувшие в больницах в Москве и Петербурге, были сошли с конвейера одного и того же предприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимного собеседника в правоохранительных органах. Медоборудование изготовил Уральский приборостроительный завод.
9 мая, как сообщал «Рамблер», пожарные потушили пожар в московской больнице № 50 им. Спасокукоцкого. Из медучреждения, в котором проводится лечение больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, эвакуировали более 200 пациентов и сотрудников больницы. Один человек скончался. Позже выяснилось, что огонь возник из-за короткого замыкания в аппарате (ИВЛ) в реанимации.
12 мая загорелась больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В результате из реанимационного отделения, где вспыхнул пожар, удалось эвакуировать 15 человек. 5 пациентов погибли. В качестве основной версии возникновения пожара также рассматривается неисправность аппарата ИВЛ.
Опрошенный журналистами сотрудник правоохранительных органов подчеркнул, что в обоих случаях медоборудование, ставшее причиной распространения огня, было собрано на Уральском приборостроительном заводе. При этом отмечается, что расследование истинных причин пожара в Санкт-Петербурге продолжается.
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Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Санкт-Петербург
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