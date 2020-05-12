Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певица Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи 

Lenta.ru 29 минут назад
Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи
Фото: Instagram
Певица Тося Чайкина рассказала в Instagram о том, как ее избивал возлюбленный, известный музыкант, имя которого она не стала уточнять. В комментариях к посту артистка намекнула, что речь идет о хип-хоп-исполнителе Ассаи (Алексей Косов), а также показала синяки и следы насилия.
@tosyachaikina
Впервые артист якобы избил ее в августе 2016 года. Перед этим они уже некоторое время встречались и гастролировали вместе. «Я была избита. Настолько, что мое тело было все в синяках, мне было тяжело дышать и двигать конечностями, мое лицо опухло от синяков, порванная мочка уха, кровоподтеки на шее, боли и головокружение», — поведала она.
«Через два месяца он сделал мне предложение и я согласилась, только ничего не поменялось», — рассказала певица, подчеркнув, что «все вышесказанное повторялось неоднократно».
По словам артистки, их отношения завершились в августе 2017 года — мужчина привез ей ее вещи и заявил, что бросает ее. Когда певица «по старой памяти начала умолять его о прощении», он принялся ее избивать. Это произошло на улице и ей помог проходивший мимо мужчина.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Последние новости
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом В России зафиксировали 10 899 новых случаев заражения коронавирусом Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
Комментарии
Происшествия , Шоу-бизнес , Алексей Косов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
Западные СМИ: миру грозит следующий за COVID-19 удар
Западные СМИ: миру грозит следующий за COVID-19 удар
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Тимати поздравил американцев с взятием Рейхстага
Тимати поздравил американцев с взятием Рейхстага
ЧП в Оманском заливе: фрегат ВМС потопил свой корабль
ЧП в Оманском заливе: фрегат ВМС потопил свой корабль
Видео
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
00:23
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
00:39
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
Происшествия
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
02:24
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
Происшествия
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
05:13
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
Общество
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
02:27
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
Происшествия
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение