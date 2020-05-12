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Названо число умерших в России пациентов с коронавирусом 

Мария Иванова 55 минут назад
Названо число умерших в России пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России умерли 107 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 2116. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За прошлые сутки в стране умерли 94 заразившихся коронавирусом, днем ранее — 88 пациентов.
Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что показатели летальности среди пациентов с коронавирусом в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру. По ее словам, на это повлияло снижение удельного веса пневмоний с 25 до 20,6 процента, ранняя госпитализация больных и снижение темпов прироста пациентов.
Как писал «Рамблер», за все время наблюдения в стране зарегистрировали 232 243 человека с коронавирусом, 43 512 из них выздоровели.
За последние сутки в России выявили 10 899 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 11 656 человек, за день до этого — 11 012, еще днем ранее — 10 817.
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Происшествия , Общество , Татьяна Голикова
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